Si rivede Di Bello, Chiffi alla Juve: ecco l'arbitro di Milan-Lazio

29/09/2023 12:10

Sono stati ufficializzati i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 1 ottobre. Fermato Pezzuto dopo gli errori di ieri in Monza-Bologna, si rivedono Di Bello per Fiorentina-Cagliari e Maresca per Bologna-Empoli. Massa dirige il big-match Milan-Lazio. Atalanta-Juve a Chiffi. Questo il quadro completo:

LECCE – NAPOLI Sabato 30/09 h.15.00

PAIRETTO

MELI – ALASSIO

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

MILAN – LAZIO Sabato 30/09 h.18.00

MASSA

VECCHI – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

SALERNITANA – INTER Sabato 30/09 h.20.45

ABISSO

VIVENZI – GARZELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: SERRA

BOLOGNA – EMPOLI h. 12.30

MARESCA

PALERMO – MARGANI

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – GENOA h. 15.00

MARIANI

COLAROSSI – VIGILE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – JUVENTUS h. 18.00

CHIFFI

TEGONI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – FROSINONE h. 20.45

MARCHETTI

MONDIN – CIPRESSA

IV: PICCININI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: IRRATI

SASSUOLO – MONZA Lunedì 02/10 h. 18.30

ZUFFERLI

BRESMES – ROCCA

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

TORINO – H. VERONA Lunedì 02/10 h. 18.30

FELICIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: BARONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – CAGLIARI Lunedì 02/10 h. 20.45

DI BELLO

MOKHTAR – ROSSI L.

IV: BONACINA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI