Servizio Le Iene, arbitri sul piede di guerra: l'Aia inaugura la caccia alla talpa

Dopo il clamore mediatico destato dallo scorso servizio - in cui, in esclusiva e per la prima volta nella storia del Calcio italiano, un arbitro di serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia - l’Aia, l’associazione arbitri, ha parlato di accuse inaccettabili e illazioni in forma anonima e Gianluca Rocchi, designatore, ha convocato tutta la sua squadra di arbitri e assistenti per una riunione. Nel video in onda stasera, martedì 30 gennaio, in prima serata, su Italia 1, Filippo Roma torna sul tema con delle novità: l’arbitro anonimo parla di nuovo aggiungendo altri dettagli e un resoconto della riunione organizzata da Rocchi. Nel servizio anche le dichiarazioni degli ex arbitri Luca Marelli, Claudio Gavillucci e Oscar Girardi su cosa non va nel mondo arbitrale italiano e, in esclusiva, il racconto inedito di un ex arbitro di serie A che ha indetto una causa nei confronti della Figc.

E ancora, le testimonianze di altri fischietti (di serie C e D) che confermano quanto raccontato dal loro collega di serie A. Infine, un appello della trasmissione ai vertici del Calcio Italiano.Su cosa è successo dopo il servizio delle Iene, l'arbitro anonimo dice: "È partita la caccia all'uomo all'interno della Commissione Arbitri nazionale, c'è uno stato di agitazione tangibile, molti hanno dei sospetti e ognuno formula le proprie ipotesi su chi sia la talpa".

Su cosa dicono i colleghi. "Ce ne sono tanti che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dell’arbitro anonimo e hanno condiviso i contenuti espressi nel servizio. Rocchi il giorno dopo il servizio - racconta - ha convocato una riunione con tutti i componenti della Commissione Arbitri nazionale per le ore 19, eravamo all’incirca 160, tutti collegati via zoom".

Dopo il servizio Rocchi ha dato una risposta ai dubbi sul perché il Var a volte ha scelto delle immagini, piuttosto che altre. "No, ad oggi non abbiamo avuto alcun chiarimento in merito ai dubbi sollevati sulle partite Sassuolo-Lazio e Juventus-Roma. A mio parere, sarebbe opportuno che il responsabile della Commissione Arbitri Nazionale - dice il fischietto anonimo - desse delle spiegazioni in merito. Anche perché ci servirebbe per motivi didattici e per sapere con certezza come ci si deve comportare in futuro in casi analoghi. Infine l'arbitro ha ribadito che non intende farsiavanti con l’associazione arbitri. "No perché so a cosa andrei incontro: alla radiazione", conclude.