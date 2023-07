Serie A, squalificati prima giornata: Roma senza due big, che fortuna l'Inter

05/07/2023 16:55

Il sorteggio del calendario di serie A ha svelato quali saranno gli incroci della prossima stagione sportiva. Si parte il 19 agosto con i primi anticipi, poi tocca al resto del programma della prima giornata. Ma ci saranno tutti i calciatori a disposizione dei rispettivi tecnici? Ovviamente no. Rimangono in vigore, infatti, le squalifiche comminate in occasione dell'ultimo turno dello scorso torneo. E allora, a chi è andata meglio e a chi peggio? Mourinho (a proposito: pure lui squalificato) dovrà fare a meno di due big nella 'prima' della Roma contro la Salernitana all'Olimpico: Dybala e Pellegrini. Assenza pesante anche tra le fila della Lazio (sempre se non arriveranno novità dal mercato): Milinkovic-Savic out a Lecce. Chi può esultare è l'Inter, che affronterà un Monza privo di due pedine molto importanti. Per la sfida inaugurale di San Siro, infatti, mancheranno Izzo e Marlon. Quest'ultimo sarà assente per squalifica anche nella successiva giornata di campionato tra le fila della formazione brianzola.