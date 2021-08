Serie A, il tabellone del mercato estivo: Acquisti e cessioni

23/08/2021 15:54

Si entra nella settimana calda di mercato e arrivano nuovi colpi. Fumata bianca per la Lazio. Dopo aver ottenuto da tempo il sì di Basic, in scadenza nel giugno 2022 con il Bordeaux, per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione, il club biancoceleste ha raggiunto anche l'intesa con i francesi sulla base di 7 milioni più due di bonus (contro i 10 richiesti in partenza). L'Atalanta ha scelto Davide Zappacosta per supplire al lungo stop di Hans Hateboer, tornato in Olanda per operarsi al quinto metatarso del piede sinistro. L'esterno del Chelsea arriva a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni. Il Milan, che aspetta il sì anche di Bakayoko, ha ristretto a tre i nomi per la trequarti: Junior Messias, Jesus Corona e Pablo Sarabia. L'Inter stringe per Correa: Lotito ha abbassato la richiesta iniziale di 40 milioni di euro, portandola a 35, Marotta e Ausilio non vorrebbero andare oltre i 30, ma con l'inserimento di alcuni bonus l'intesa definitiva, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, potrebbe non essere lontana. La Fiorentina ha ceduto Lirola al Marsiglia per 13 milioni. Infine il Bologna ha preso Arthur Theate dell’Ostenda sulla base di un prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6.

