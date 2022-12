Serie A, il pagellone di Sacchi: Napoli in calo, Juve meglio dell'Inter

24/12/2022 17:30

Promettono di far discutere, come al solito, le valutazioni di Arrigo Sacchi. L'ex vate di Fusignano ha pubblicato il suo "Pagellone della serie A", a meno di due settimane dal sospirato ritorno in campo. Voti e giudizi particolarmente taglienti, in perfetto stile Sacchi, col Napoli che sin qui ha raccolto il voto più alto: 8. A seguire il Milan con 7, quindi la Juventus con 6,5 subito davanti alla Lazio. Per l'Atalanta un bel 6+, solo 6 invece per l'Inter e 6- per la Roma. Per Sacchi la Juventus è l'unica squadra in Italia a puntare realmente sui giovani, mentre i tifosi del Napoli dovrebbero essere preoccupati per le ultime amichevoli. Questo il giudizio sugli azzurri