Serie A, il miglior giocatore di marzo è un alfiere del Napoli

30/03/2023 18:30

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto miglior giocatore del mese di marzo: per lui è il terzo riconoscimento in questa stagione, il secondo consecutivo dopo aver vinto il premio anche a febbraio. Stagione assolutamente meravigliosa quella che sta disputando l'attaccante georgiano, arrivato quest'estate alla corte del Napoli, autore di 12 gol e altrettanti assist nelle sole 23 partite giocate al primo anno in Serie A. Nel mese di marzo Kvara, tralasciando la gara persa dalla squadra di Luciano Spalletti con la Lazio (0-1), ha realizzato lo splendido gol che ha aperto le danze nella sfida casalinga con l'Atalanta (2-0), segnando poi un rigore e fornendo un assist ad Osimhen nel successivo match vinto dai partenopei in casa del Torino (0-4). La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio "Diego Armando Maradona".