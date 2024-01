Serie A, i telecronisti DAZN per la prima di ritorno: Pardo per Milan-Roma

09/01/2024 19:45

Ufficializzati da DAZN i telecronisti e i commentatori delle prossime sfide di Serie A, quella della ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Per Milan-Roma la telecronaca di Pardo col commento tecnico di Gobbi, Buscaglia e Budel per Monza-Inter, Borghi e Parolo per Juve-Sassuolo. E il derby campano tra Napoli e Salernitana? Affidato al duo Mancini-Bazzani. Queste tutte le "designazioni" dell'emittente streaming: