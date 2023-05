Serie A: Gli ultimi anticipi e posticipi, ecco quando giocano Milan e Inter

29/05/2023 12:22

Con diversi verdetti ancora in ballo, sia per la salvezza che per la qualificazione alle coppe europee, c'era legittima attesa per conoscere gli ultimi anticipi e posticipi di serie A. La Lega ha diramato il programma dell'ultima giornata: l'Inter giocherà sabato alle 18.30 in anticipo col Torino per avere un giorno in più di riposo in vista della finale di Champions col City, mentre le partite che determineranno la retrocessione, ovvero Milan-Verona e Roma-Spezia, si giocheranno domenica alle 21, più tardi del solito perché il Napoli giocherà alle 18.30 nel giorno della festa scudetto. Questo il quadro:

Venerdì ore 21: Sassuolo-Fiorentina

Sabato ore 18.30: Torino-Inter

Sabato ore 21: Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio

Domenica ore 18.30: Napoli-Sampdoria

Domenica ore 21: Atalanta-Monza, Lecce-Bologna, Milan-Verona, Roma-Spezia, Udinese-Juventus