Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Orsato e Doveri finiscono in B

17/08/2022 12:50

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la seconda giornata di serie A. Il big match del turno tra Atalanta e Milan sarà diretto da Maresca. Per l'Inter contro lo Spezia ci sarà Ghersini, mentre Sampdoria-Juventus sarà arbitrata da Abisso. Roma-Cremonese affidata a Massimi, Napoli-Monza a Fourneau. Curiosità: Doveri e Orsato, i due arbitri più esperti del lotto, sono finiti in cadetteria. Il primo dirigerà Pisa-Como, il secondo Cagliari-Cittadella. Ecco tutte le designazioni:

TORINO – LAZIO Sabato 20/08 h. 18.30

PICCININI

TOLFO – CAPALDO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

UDINESE – SALERNITANA Sabato 20/08 h. 18.30

AURELIANO

BINDONI – IMPERIALE

IV: PERENZONI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

INTER – SPEZIA Sabato 20/08 h. 20.45

GHERSINI

DI IORIO – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

SASSUOLO – LECCE Sabato 20/08 h. 20.45

COLOMBO

ROSSI M. – MARCHI

IV: MIELE G.

VAR: PATERNA

AVAR: IRRATI

EMPOLI – FIORENTINA h. 18.30

MARCHETTI

MOKHTAR – TRINCHIERI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

NAPOLI – MONZA h. 18.30

FOURNEAU

MASSARA – SECHI

IV: RUTELLA

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN h. 20.45

MARESCA

BACCINI – PRENNA

IV: SOZZA

VAR: VALERI

AVAR: COSTANZO

BOLOGNA – H. VERONA h. 20.45

MARCENARO

CIPRESSA – SCATRAGLI

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: MARINI

ROMA – CREMONESE Lunedì 22/08 h. 18.30

MASSIMI

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SAMPDORIA – JUVENTUS Lunedì 22/08 h. 20.45

ABISSO

PALERMO – ZINGARELLI

IV: COSSO

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO