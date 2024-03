Serie A, Giudice Sportivo: le decisioni su Lazio-Milan. Mano pesante con Napoli e Juve

05/03/2024 16:43

Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turbolento turno di campionato appena andato agli archivi, la 27ma giornata di Serie A. C'era grande attesa per i provvedimenti relativi a Lazio-Milan, la partita segnata dal boom di cartellini, gialli e rossi, di Di Bello. Queste tutte le squalifiche.

Due giornate di stop per Guendouzi (Lazio), una per Marusic (Lazio), Pellegrini (Lazio), Ebosele (Udinese), Walace (Udinese), Ricci (Torino), Beltran (Fiorentina), Leao (Milan), Florenzi (Milan), Dawidowicz (Verona), Holm (Atalanta), Kristensen (Roma), Vasquez (Genoa) e Vlahovic (Juventus). Due giornate di stop e ammenda di 15mila euro a Juric, tecnico del Torino. Una giornata di stop per Sarri, tecnico della Lazio.

Capitolo multe. Sanzione di 15mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara con la Juventus, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica". Sanzione di 8mila euro alla Juventus "per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria". Multate inoltre di tremila euro il Lecce e di 1.500 euro la Lazio.