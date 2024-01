Serie A, designazioni: Milan-Roma a Guida, gli arbitri di Inter, Juve e Napoli

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Milan-Roma affidata all'arbitro Guida, Monza-Inter a Rapuano mentre Juventus-Sassuolo a Piccinini. La sfida del Maradona tra Napoli e Salernitana sarà diretta da Marinelli. Questi i fischietti di tutte le partite e i loro corrispettivi in sala VAR:

