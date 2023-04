Serie A, Abodi lancia un nuovo messaggio al calcio italiano

Il caso plusvalenze che riguarda la Juventus potrebbe essere solo il primo di una serie di scossoni che potrebbero riguardare il calcio italiano. Lo dimostrano le inchieste che ora riguardano sullo stesso argomento Roma e Lazio, e quella che prosegue sulla trattativa tra il Napoli e il Lille per Osimhen. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, insiste da tempo sulla necessità di una riforma del nostro calcio che dopo la pandemia sembra essere in un momento di grande difficoltà. A margine della presentazione degli Open d’Italia, il ministro è tornato a ribadire la questione ai microfoni Ansa.

Il calcio italiano ha bisogno di riforme, sono tanti i problemi da risolvere e spero che i successi che le nostre squadre stanno avendo in Europa non offuschino una riforma complessiva del sistema calcio. Le vittorie spesso distraggono. Speriamo comunque di arrivare in fondo e di dimostrare che il calcio italiano è vivo. Ma dobbiamo fare anche le riforme presto e bene.