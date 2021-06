Serafini: Per colpa sua ora Agnelli è più simpatico

Si sofferma sul mercato del Milan, sulle ambizioni delle romane che però sono finite lontane dalle milanesi e anche sul caso SuperLega Luca Serafini nel suo editoriale per Milannews. Il giornalista esperto del mondo rossonero parla del presidente dell'Uefa e scrive

questo Ceferin che abbaia ma non morde, minaccia ma non conclude, si offende ma non cambia andazzo, sta finendo col rendere simpatico Andrea Agnelli. Il golpe della SuperLega è nato (e prima o sarà tentato di nuovo) perché la UEFA e in parte la FIFA da anni sbagliano su qualsiasi cosa (calendari, formule, regolamenti, norme finanziarie), tra l’altro standosi reciprocamente sulle balle senza nemmeno nasconderlo. Ora quello stesso Ceferin che vomita e lancia strali contro i golpisti, si sta sperticando in lodi nei confronti di Al Khelaifi, padrone del PSG che con il City di suo cugino sono i due club che, per primi e come nessun altro, calpestano valori, morali e regole del FairPlay finanziario e non solo di questo.