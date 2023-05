Scudetto, cambia anche l'orario di Udinese-Napoli?

Scudetto punto e capo. Festa da riorganizzare e ora come si fa dopo che il Napoli ha sciupato il match point con la Salernitana ieri? Gli azzurri potrebbero vincere lo scudetto..in albergo se mercoledì la Lazio non batte il Sassuolo o giovedì, dove basterà un pari con l'Udinese. Il problema è che si gioca alle 20.45 e l'eventuale festa rischia di comportare problemi di ordine pubblico sia a Udine che a Napoli. Ecco perché si sta valutando di cambiare di nuovo orario della partita dei partenopei.

Il Corriere dello Sport scrive che il prefetto di Udine è pronto a chiedere che la partita sia disputata sempre giovedì ma alle 18 o alle 18.30. Una decisione concordata col prefetto di Napoli.

Organizzazione serale complessa, figuriamoci nel cuore della notte: ecco perché è molto quotata l’ipotesi di aprire il Maradona ai tifosi per la trasmissione della partita e un’eventuale festa con la squadra al rientro da Udine. L’iter è noto: se l’indicazione del ministro sarà positiva, toccherà poi all’Osservatorio e al Casms dare il via all’adozione del provvedimento. Fermo restando che il Napoli potrebbe essere già campione d’Italia mercoledì sera senza scendere in campo