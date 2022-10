Scelto l'arbitro di Milan-Juve, fischietto salentino per Roma-Lecce. Le designazioni

05/10/2022 12:08

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la nona giornata di campionato. Le ha rese note l'Aia, come di consueto, sul suo sito internet. Per Milan-Juventus scelto Orsato, per l'Inter a Sassuolo designato Sozza di Seregno. Per il Napoli a Cremona c'è Abisso, per Roma-Lecce designato un arbitro...di Lecce: Prontera, che però è in forza alla sezione di Bologna. Ecco tutte le designazioni

SASSUOLO – INTER Sabato 08/10 h. 15.00

SOZZA

VALERIANI – DEI GIUDICI

IV: COLOMBO

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

MILAN – JUVENTUS Sabato 08/10 h. 18.00

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: FABBRI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – SAMPDORIA Sabato 08/10 h. 20.45

PICCININI

PRENNA – LOMBARDO

IV: FELICIANI

VAR: BANTI

AVAR: BRESMES

TORINO – EMPOLI h. 12.30

FOURNEAU

MASTRODONATO – MINIUTTI

IV: RUTELLA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

MONZA – SPEZIA h. 15.00

PERENZONI

MELI – PERETTI

IV: VOLPI

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO S.

SALERNITANA – H. VERONA h. 15.00

GHERSINI

SECHI – MASSARA

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – ATALANTA h. 15.00

DOVERI

TEGONI – MORO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

CREMONESE – NAPOLI h. 18.00

ABISSO

DE MEO – MONDIN

IV: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI

ROMA – LECCE h. 20.45

PRONTERA

ALASSIO – MOKTHAR

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA – LAZIO Lunedì 10/10 h. 20.45

MARESCA

BINDONI – ZINGARELLI

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO