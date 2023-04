Scelti arbitri Roma-Milan e Inter-Lazio, Marcenaro per la gara-scudetto?

27/04/2023 11:52

Sono stati ufficializzati i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 30 aprile. Spiccano le "punizioni" del designatore Rocchi. Fabbri, contestato per Juve-Napoli, è stato mandato al Var in serie B per Frosinone-Reggina. Aureliano, che era al Var all'Allianz Stadium, è stato mandato in B per Spal-Perugia. Out anche Ghersini, contestatissimo da Sarri per Lazio-Torino ("spero che lo fermino"): anche lui in B al Var per Benevento-Parma dove all'Avar c'è Marco Serra, ieri diffidato e in attesa di verdetto, come l'arbitro Massa che dirigerà Bari-Cittadella. Per Napoli-Salernitana (che risulta ancora di sabato alle 15 e che potrebbe essere la gara-scudetto) c'è Marcenaro. Si rivede Orsato in un big-match; dirigerà Roma-Milan. Guida arbitrerà l'altro incontro di cartello Inter-Lazio mentre alla Juve si rivede il golden-boy Sozza. Questo il quadro completo:

LECCE – UDINESE Venerdì 28/04 h. 18.30

MARCHETTI

COLAROSSI – MONDIN

IV: GARIGLIO

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

SPEZIA – MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45

RAPUANO

LO CICERO – VIVENZI

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – SALERNITANA Sabato 29/04 h. 15.00

MARCENARO

MELI – ALASSIO

IV: VOLPI

VAR: DI MARTINO

AVAR: FOURNEAU

ROMA – MILAN Sabato 29/04 h. 18.00

ORSATO

BACCINI – BERTI

IV: CAMPLONE

VAR: DIPAOLO

AVAR: ABBATTISTA

TORINO – ATALANTA Sabato 29/04 h. 20.45

SACCHI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MAGGIONI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

INTER – LAZIO h. 12.30

GUIDA

GALETTO – DI IORIO

IV: PAIRETTO

VAR: CHIFFI

AVAR: AYROLDI

CREMONESE – H. VERONA h. 15.00

DOVERI

TEGONI – IMPERIALE

IV: ZUFFERLI

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00

DIONISI

MASTRODONATO – BOTTEGONI

IV: BARONI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA - SAMPDORIA h. 18.00

GIUA

PERETTI – DEL GIOVANE

IV: GUALTIERI M.

VAR: NASCA

AVAR: MASSIMI

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

SOZZA

PRETI – YOSHIKAWA

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI