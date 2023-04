Sassuolo-Juventus 1-0 pagelle: Fagioli piange, ma non è lui il peggiore

16/04/2023 20:00

Secondo ko di fila in campionato per la Juve, che in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni deve cedere il secondo posto alla Lazio anche nella classifica "del campo" della serie A. Vince il Sassuolo e la squadra di Allegri si lecca le ferite dopo una prova davvero poco brillante. Queste le pagelle della redazione di Sportevai.

Perin 6,5 Stavolta i miracoli sui tentativi avversari non evitano guai, come con lo Sporting

Gatti 6 Prestazione di sostanza, come sempre. Questa volta non basta.

Bremer 5,5 Troppi errori, inusuali per un campione del suo calibro.

Danilo 6 Ordine e calma, anche in una giornata difficile per la Juve.

Barbieri 6 Buona prova del ragazzino lanciato da Allegri (dal 12' st Cuadrado 5,5 Ci si aspetta il cambio di marcia, invece con lui la Juve rallenta).

Fagioli 5 Che peccato sia proprio lui a commettere l'errore decisivo (dal 21' st Miretti 5,5 Entra a freddo al posto di un compagno in tilt).

Paredes 5 Ennesima prestazione sconcertante dell'argentino (dal 38' st Pogba SV).

Rabiot 6 Unico del centrocampo a salvarsi, sfiora il gol del pareggio che Consigli gli nega.

Kostic 5,5 Gioca nel suo ruolo, ma neppure questa volta riesce a incidere (dal 21' st Chiesa 5,5 Parte bene, ma finisce anche lui malissimo).

Milik 5,5 Svaria attorno a Vlahovic, da seconda punta. E non vede mai la porta (dal 12' st Di Maria 5 Non riesce a togliere la Signora dai gua).

Vlahovic 4 Peggiore in campo per distacco. Un fantasma, soprattutto nel secondo tempo.

All. Allegri 5 Il turnover non funziona e il cambio di modulo nel finale non cambia le cose.