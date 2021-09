Sarri spiega l’esultanza con Olimpia e le differenze con la Juve

Maurizio Sarri può festeggiare la vittoria nel suo primo derby di Roma. Il tecnico toscano sembra aver trovato la sua dimensione nella realtà biancoceleste al punto che ha deciso di festeggiare il successo contro la Roma portando l’aquila Olimpia sotto la curva dei tifosi laziali.

L’ho trovata lì per caso con Juan. Olimpia dorme dietro la mia stanza a Formello quindi la sento cantare. La gara? In questi giorni ho detto alla squadra di giocare più liberi, anche perché alcuni movimenti difensivi sono assodati. Quando abbiamo la palla non ci possiamo dimenticare di giocare. Mi dispiace giocare bene in difesa e prendere gol sue due azioni da palla ferma. Il sarrismo? Ogni squadra deve plasmare il proprio modo di giocare, questa non è la Playstation. In alcune occasioni siamo usciti come piace a me, ma non si possono creare cloni di altre squadre.