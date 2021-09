Sarri fa ricorso, per le bestemmie rispunta idea Suor Paola

15/09/2021 09:53

Assicura di essere stato equivocato e di non aver detto frasi blasfeme: Maurizio Sarri non si aspettava le due giornate di squalifica dopo essere stato espulso a San Siro per la lite con Saelemakers e la Lazio è pronta a fare ricorso. La tendenza del tecnico biancoceleste a sacramentare però non ha sorpreso l'ambiente: già a luglio, quando fu annunciato l'ingaggio dell'ex Juventus, c'era chi aveva anche interpellato Suor Paola, la religiosa fan della Lazio, che aveva avuto un'idea: "Mi ha chiamato una famiglia dall'Olanda, molto religiosa, chiedendomi 'Suor Paola, ma che avete preso un bestemmiatore? Ho risposto: non ti preoccupare, ogni bestemmia gli faccio dire un rosario. Allora ho chiamato Lotito, che si lamenta sempre dei soldi di qua, dei soldi di là... Gli ho detto: metti nel suo contratto che ogni bestemmia che dice gli togli 10mila euro dallo stipendio, vedrai che non bestemmia più".