Sarri deluso e pentito punge la Juve: Il mio errore più grande. Tifosi indignati

07/06/2024 21:22

Oggi Maurizio Sarri si è un po' sfogato ai microfoni di Sky Sport: con la consueta franchezza, il tecnico toscano ha commentato la situazione che sta vivendo al momento, un limbo dopo la conclusione dell'esperienza sulla panchina della Lazio (prima che finisse il campionato) e un futuro più incerto di quanto si aspettasse.

Sarri: "Non nascondo la delusione"

Già perché il telefono non suona (a parte una proposta del Panathinaikos rispedita al mittente) e l'allenatore che con l'Empoli ebbe il suo trampolino di lancio verso il calcio che conta non riesce a farsene una ragione.

Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po' deluso, secondo me un paio di situazioni... Non dico che mi dovevano prendere perché quelle sono scelte che deve fare una società. Però almeno ascoltarmi un quarto d'ora penso fosse dovuto... E' un qualcosa su cui non posso influire, o meglio posso influire se riesco a capire il perché.

Quali possono essere le squadre che hanno deluso Sarri

Queste le parole di Sarri, che ha preferito non fare nomi sui club che lo hanno snobbato, pur specificando: "Sono due realtà che a mio avviso erano adatte a me". Il cerchio si stringerebbe intorno alla Fiorentina, a cui lo stesso tecnico aveva avanzato la propria candidatura (ma alla fine si è optato per il più garbato Palladino), sul Milan oppure sul Bologna. Altre due squadre, insomma, che hanno già fatto le proprie scelte.

Sarri pentito della Juventus: "Dovevo stare al Chelsea"

Oltre ad ammettere un po' di nostalgia del Napoli, Sarri ha poi riservato una frecciatina alla Juventus, pur in maniera indiretta.

Lasciare il Chelsea [nell'estate del 2019 proprio per andare a Torino, ndr] è stato il mio errore più grande. C’erano delle buone basi per restare lì e continuare nel club, ho commesso un grosso errore in quel momento. Abbiamo vinto l’Europa League, il progetto era grande ma volevo tornare in Italia, purtroppo.

Il web si scatena contro Sarri

Parole che hanno comprensibilmente scatenato il web bianconero. Emanuele su X scrive: "Maurizio stai pure tranquillo,l'errore più grande è stato commesso da chi ti ha affidato la guida tecnica della nostra squadra,e comunque sarà stato anche l'errore più grande della tua carriera, ma ricordati che hai vinto (in autogestione) un qualcosa che FORSE non vincerai mai". Francesco sferza: "L'errore più grosso è stato quello della Juve che l'ha preso...forse oltre al JMedical e al JHotel volevano aprire anche una JPompa di benzina, altrimenti non si spiega!".

Marcelo ci va giù duro: "Ma stai zitto buffone che se nn fosse stato per la Juve sul tuo palmares alla casella 'scudetti vinti' saresti ancora a zero! Abbi almeno un minimo di riconoscenza verso chi ti ha permesso di avere un titolo nel tuo curriculum che non avresti mai e poi mai potuto avere!". E Domenico è ancora più netto: "L’errore è stato prendere uno che scaccola e bestemmia". Più diplomatico Sal: "Evidentemente non ti ritengono la persona giusta, convincili altrove non frignando sui giornali".