Sarri ancora non si capacita: Io unico a perdere scudetto con 91 punti

28/01/2023 14:48

Il 4-0 al Milan ha smascherato le ambizioni della Lazio. Con questa classifica così ristretta - Napoli a parte -nessun traguardo è precluso e Sarri, alla vigilia del girone di ritorno, inizia a pensare in grande ma esta con i piedi per terra

"Abbiamo speso tante energie mentali con il Milan, temo il down. La continuità è l’unica cosa che manca a questa squadra. Sicuramente si può giocare anche meglio rispetto alla gara col Milan. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto il primo tempo meglio del secondo, dove abbiamo fatto più fatica a salire e scivolare, la squadra era meno corta e stretta”

Dopo un passaggio su Zaccagni (“Non so se devo essere soddisfatto io dei suoi progressi o deve essere incazzato lui per non aver fatto questo negli anni precedenti. Io quando lo vedevo prima ho sempre avuto questa sensazione”) il tecnico biancocleste sottolinea come la Lazio abbia vinto quasi sempre senza subire gol:



“La solidità difensiva è il primo mattone da mettere per costruire una squadra, quest'anno ci siamo riusciti più spesso. Non è però facile avere la stessa applicazione e spirito di sacrificio per 90 minuti. Se ci sono siamo solidi, se non ci sono diventa difficile e diventiamo una squadra vulnerabile”.

Negli ultimi 5 campionati la media punti da Champions era di 73 punti: basteranno quest’anno? Sarri non può non ricordare il suo passato al Napoli e dice