San Siro, la decisione definitiva della Commissione regionale

08/08/2023 21:01

Adesso non ci sono più dubbi: San Siro non potrà essere abbattuto. Lo ha deciso la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, che ha ufficialmente avallato la proposta della Soprintendenza. La Commissione, come si legge nel documento ufficiale, "esaminata la documentazione tecnica allegata, acquisito il parere della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano e i relativi allegati, (...) ha espresso all'unanimità parere positivo di sussistenza dell'interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San Siro, (...) avallando quindi la proposta della competente Soprintendenza".

Si tratta della risposta alla richiesta da parte del Comune della valutazione in via anticipata dell'interesse culturale del secondo anello dello stadio, dal momento che soltanto nel 2026 scatterà la cosiddetta "vetustà de iure", quando cioè il secondo anello compirà 70 anni. Una necessità dettata dall'eccezionalità degli eventi, con Milan e Inter che in prima istanza avevano progettato la costruzione di un nuovo impianto lì vicino, con successivo abbattimento di quello vecchio. Niente da fare, San Siro non si tocca.