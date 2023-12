Salernitana-Milan, le probabili formazioni: Pioli pensa a una novità

Il Milan affronta la Salernitana con l'obiettivo e l'interesse di rosicchiare altri punti alle prime due della classe. Stefano Pioli per l'occasione conferma il 4-3-3. Tra i pali confermato Maignan; in difesa, invece, torna dalla squalifica Calabria il quale sarà coadiuvato da Kjaer, Tomori e Theo Hernandes. Reijnders, Bennacer e Loftus-Cheek completeranno il centrocampo; mentre il tridente offensivo sarà composto da Pulisic, Giroud e Leao. Inizialmente dalla panchina Chukwueze; indisponibili Kalulu, Okafor, Thiaw causa infortunio. La partita tra Salernitana-Milan sarà visibile su DAZN; il calcio d'inizio è fissato a venerdì 23 alle ore 20.45.

scommesse sportive stakers.com

Ti piace il calcio e vuoi scommettere?

Solo sui migliori siti di scommesse calcio autorizzati da AAMS

Vuoi sapere tutto sui bonus casino senza deposito legali? Consulta casinosicuri.info per conoscere ogni dettaglio.

Cosmetica Bio e prodotti Bromatech su Iamnatural.it

Le nuove alternative per bookmaker non aams club online

Divertiti sicuro con i Free Spin nei Casinò Online AAMS

Su Casinosulweb.it troverai casino online legali, bonus senza deposito sicuri e slot machine per giocare gratis.

Grazie a spiegazioni sui bonus benvenuto e recensioni professionali, ilcasinoitaliano.eu è da diversi anni il punto di riferimento in Italia per i casinò non AAMS sicuri e affidabili.