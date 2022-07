Romagnoli ha trovato squadra, a breve l'annuncio

È durata pochi giorni la parentesi da svincolato di Alessio Romagnoli. L'ormai ex capitano del Milan dello scudetto, liberatosi a parametro zero dalla società rossonera alla scadenza naturale del contratto lo scorso 30 giugno, è a un passo dalla firma con la Lazio. È il super esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso un post sul suo profilo Twitter, a fornire cifre e dettagli relativi alla trattativa, a un passo dalla conclusione. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti sulla situazione di Romagnoli e sull'offerta del club biancoceleste:

"La Lazio ha alzato l'offerta per tesserare Alessio Romagnoli come free agent. Offerto un contratto fino al 2027 a tre milioni l'anno, con opzione per una sesta stagione".