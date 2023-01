Romagnoli, frecciate al Milan e ai tifosi: Mai fregato delle critiche

21/01/2023 10:37

Martedì si ritroverà di fronte il suo passato ma Alessio Romagnoli è felice di indossare ora la maglia della Lazio, squadra di cui è sempre stato dichiaratamente tifoso ("E' normale che è bello per una persona giocare per la propria squadra del cuore ed essere a casa. Io ho sempre avuto l'idea di voler tornare. Non volevo farlo troppo tardi, ma in un'età in cui mi sentivo ancora bene, in cui potessi dare il meglio di me stesso. Avevo altre buone offerte sul mercato, però c'è sempre stata questa"). A Dazn il difensore torna sul suo passato al Milan e dice



"Un calciatore italiano deve puntare a vincere lo scudetto. Vincerlo con una società come il Milan, da capitano, è una cosa fuori dal comune. È stato bello, dopo anni di delusioni, tante critiche, tanti movimenti bui, passare a fare 75 mila ogni volta a San Siro e sentirsi a casa ogni volta che andavamo fuori è stata una cosa pazzesca. Vincere è stato pazzesco. Critiche? Non me ne frega niente... Possono dare fastidio, più o meno. Non sapevano come stavo alcune volte quando andavo in campo, sono stato male da novembre in poi con la pubalgia. Facevo fatica anche ad allenarmi".