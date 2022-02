Roma, stabili gli orari della doppia sfida con il Vitesse

25/02/2022 19:06

La Roma è stata sorteggiata contro il Vitesse Arnhem negli ottavi di finale di Conference League 2021-2022. ufficiali anche gli orari delle sfide. L'andata si giocherà in Olanda il 10 marzo alle 18.45. Il ritorno invece è in programma a Roma il 17 marzo alle 21.00. Saranno due sfide affascinanti e i giallorossi vogliono cercare di arrivare fino in fondo nella competizione.

E i giocatori della Roma, insieme a quelli della Lazio, sono stati a pranzo con il ct Roberto Mancini, meno di un mese al primo playoff mondiale dell'Italia contro la Macedonia del Nord. Il ct sta continuando i suoi colloqui extracampo in giro per il paese con i calciatori che negli ultimi anni hanno fatto parte del gruppo azzurro. Insieme a Oriali in un ristorante nel centro della Capitale ha incontrato i giocatori di Roma e Lazio. Da Pellegrini a Immobile, passando per Zaccagni e Cristante: tutti presenti col ct. Un modo, per Mancini, di caricare, spronare e stare vicino ai suoi calciatori non potendoli allenare se non a Coverciano poco prima del playoff del prossimo 24 marzo