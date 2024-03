Roma, si punta il difensore che ha fatto infuriare Cristiano Ronaldo

28/03/2024 16:52

La Roma pensa al mercato in vista della prossima stagione con la consepevolezza di dover piazzare qualche buon colpo in una difesa in cerca di una maggiore solidità e, in questa stagione, "tradita" dal lunghissimo infortunio di Chris Smalling.

In tal senso, i giallorossi avrebbero messo nel mirino il difensore che in questa sosta per le nazionali ha annullato (e fatto arrabbiare) Cristiano Ronaldo nella gara persa per 2-0 dal Portogallo contro la Slovenia. Parliamo del centrale dell'Udinese, Jaka Bijol, che sarebbe entrato nel taccuino della Roma, che ha nel match analyst, Enrico Iodice, chi conosce molto bene il giocatore. Come riportato da TMW, per strapparlo ai Pozzo ci vorranno non meno di 15 milioni di euro.

Attenzione, anche alla pista che porta sempre in Friuli e a Nehuen Perez, classe 2000 valutato leggermente più di Bijol, visto che per il suo cartellino serve un investimento tra i 18 e i 20 milioni di euro.