Roma, Rosella Sensi: A Totti avrei fatto contratto a vita, lui e Montella i preferiti di papà

09/01/2024 18:42

Rosella Sensi è intervenuta alla trasmissione "La volta buona" su Rai 1, in cui ha raccontato una serie di retroscena curiosi sulla sua presidenza della Roma e sul papà Franco. Anzitutto, l'ex numero uno della società giallorossa ha chiarito che non sarà all'Olimpico per il derby di Coppa Italia con la Lazio:

Sono tornata allo stadio ma non per il derby, lo soffro talmente tanto che me lo deve raccontare mio marito. Totti? Io gli avrei fatto un contratto a vita da dirigente perché se lo meritava, non per fargli un regalo. Francesco avrebbe dato qualcosa a tutti quelli che sono passati da Roma. Ho pianto tanto il giorno del suo addio al calcio, è un simbolo anche fuori del campo. La separazione da Ilary? Mi dispiace tantissimo, era una famiglia bellissima, erano due persone che con il loro carattere si compensavano, poi non entro nel merito della loro relazione.

Quindi un aneddoto particolare sul papà: