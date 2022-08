Roma, ritorno alla base per un grande ex: si occuperà delle giovanili

02/08/2022 13:47

Gradito ritorno per un ex calciatore della Roma, che ha vestito la maglia del club giallorosso tra il 2006 e il 2012. Si tratta di Marco Cassetti, ex terzino che in carriera ha militato pure tra le fila - tra le altre - del Verona, del Lecce, del Watford e del Como, e che verrà inserito nello staff tecnico delle giovanili. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Cassetti si occuperà di tutte le categorie che vanno dall'Under 15 all'Under 18. Con la maglia della Roma, da calciatore, Cassetti, che nel 2020 ha ottenuto l'abilitazione per Allenatore Professionista di Prima Categoria - Uefa Pro, ha totalizzato 143 presenze e quattro gol. I tifosi particolarmente attenti ricorderanno senz'altro quello messo a segno in un derby contro la Lazio del 2009.