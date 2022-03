Roma, Pruzzo: Speriamo solo che non si rompa le scatole

Un risveglio così la Roma giallorossa quasi non osava sperarlo. Il giorno dopo il 3-0 alla Lazio è più facile dimenticare le amarezze della stagione e a Radio Radio è un coro di elogi. Attacca Roberto Pruzzo

“In tre giorni Mourinho ha messo una squadra diversa, ho visto personalità, aggressività. La Lazio ci ha messo del suo, non ha avuto modo di reagire. Una Roma così non te l’aspetti, per la tranquillità e serenità che non riconoscevo. Magari potevi prendere un gol, non c’è stato bisogno di pullman, di niente. Ho visto Karsdorp mi sembrava chissà, Pellegrini era stanchissimo ieri è stato spettacolare. Tutta una squadra da stropicciarmi gli occhi. Mourinho è stato la guida sicura di questa squadra che ha dato una grande soddisfazione a tutti. Spero che Mourinho non si rompa le scatole, è un grande uomo e un grande allenatore, ieri l’ha dimostrato di nuovo. Per Abraham la strada è quella buona, le difficoltà ci sono ma lui le supera, può rappresentare il futuro. Spero che a Londra non ci pensino".