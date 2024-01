Roma, perché i Friedkin non vogliono confermare Mou, bufera sul web

12/01/2024 10:44

Il web si scalda sponda giallorossa. In un tweet Giovanni Capuano ha analizzato il momento della Roma di Josè Mourinho, distante quattro punti dalla zona Champions ed eliminata dalla Coppa Italia dalla Lazio. Secondo il giornalista sportivo la sconfitta nel derby potrebbe costare caro allo Special One con i Friedkin che valutano di interrompere il rapporto a fine stagione.

Diverse le reazioni apparse sui social con molti tifosi che difendono a spada tratta l'operato del tecnico portoghese: "Rimango in attesa della fine della stagione per formulare un giudizio completo. La squadra sembra seguirlo e lo stadio è costantemente sold-out. Tuttavia le lamentele continue con gli arbitri stanno diventando fastidiose", "Roma non è stanca di Mourinho, per favore voi giornalisti fate il vostro lavoro. Basta disinformazione, tutti con Josè", "C'è da dire che gli infortuni hanno condizionato la stagione. A Roma abbiamo bisogno di gente molto motivata", "Con Mou fino all'inferno, Mourinho tutta la vita", "Quando si creano statistiche di questo tipo bisogna anche mostrare le rose a disposizione. Lei pensa che la rosa avuta da Spalletti o Di Francesco a Roma avrebbe permesso altri risultati?".