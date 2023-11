Roma, Pedro ancora in clima derby: accuse a Mourinho e alla società

18/11/2023 20:14

Intervistato da SportItalia, l'ex Roma (ora alla Lazio), Pedro, non perde occasione per attaccare José Mourinho. Per il suo affondo, lo spagnolo, il secondo in pochi giorni dopo la risposta piccata sul web alla accuse di ("Per come si tuffa avrebbe potuto fare il nuotatore") dello Special One al termine del derby, non si trattiene minimamente.

Mourinho mi fa ridere. Sappiamo tutto com'è: dice una cosa. Poi, ne dice un'altra. Mi ricordo quando battemmo il suo Real Madrid con il Barcellona e disse altre cose ancora. Così, come fece quando, con il Chelsea, vincemmo contro lo United. E fece ancora così l'anno scorso quando perse tutti e due i derby. Ma lui è sempre così. Se non fa riferimenti all'arbitro li fa al calendario o... a un avversario che secondo lui si butta. È molto divertente e so che usa questi modi per stemperare la tensione. Lo conosco perché mi ha allenato...

Poi, sul suo addio alla Roma, Pedro rivela: