Roma, Orsi attacca: E' grezzo e non sa neanche lui che ruolo è

Giocherà solo lunedì la Roma contro il Verona ma in Capitale ci si interroga sulle potenzialità della squadra e sull'efficacia di Zaniolo, che va sempre a corrente alternata. Se ne parla a Radio Radio. Attacca Nando Orsi che rifiuta un paragone con il caso-Luis Alberto alla Lazio

“La differenza è che Zaniolo gioca quasi sempre, Luis Alberto no. Il paragone tra i due per me non ci sta. Il giallorosso non è un attaccante, non sa manco lui che ruolo ha. Ha una forza fisica importante, oltre che delle qualità, però la responsabilità è anche di Mourinho. E’ troppo grezzo”