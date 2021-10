Roma, Mourinho: Zaniolo c'è, ma non sono str...o

23/10/2021 19:04

Il tecnico della Roma presenta la gara contro il Napoli di domani sera e non lascia dubbi sulla formazione che partirà titolare, rivelando le scelte su Zaniolo e Karsdorp:

Zaniolo e Karsdorp stanno bene per giocare. La squadra che gioca è la stessa che ha iniziato lagara contro la Juve. Domani però non è una partita da svolta. Stiamo facendo un campionato positivo, con performance più positive che i risultati. Abbiamo 15 punti, ne meritavamo di più. Io non penso alla svolta, ma penso a una partita per vincere. Molto difficile contro una squadra che ha preso tutti i punti, ma per noi è una partita per vincere.

La conferenza vira inevitabilmente sul pesante 6-1 incassato contro il Bodo/Glimt in settimana. Per giocatori come Kumbulla, Carles Perez, Diawara sono stati spesi oltre 70 milioni di euro e lei ha detto che valgono meno del Bodo, perché si sono involuti? Ora hanno margini di crescita?

Non rispondo in modo specifico sui nomi, ma in modo globale e approfitto per dire qualcosa di più per chiarire subito. C'è tanta gente che ride di quello che ha fatto con la Roma, la presidenza hanno ricevuto nelle mani... fammi trovare la parola, che non mi viene... inizia con m e finisce con a. Diciamo, tanti errori che hanno fatto gli altri. E Tiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanti soldi per sistemare tante cose che sono state fatte prima e la gente ride. Qualcuno ride con le tasche piene di soldi. Tu hai ragione, sono tanti milioni. E anche quest'anno hanno messo soldi, tanti soldi, per pulire e mettere le basi per creare un progetto che ha bisogno di tempo. Quando qualcuno scrive la bugia di Mourinho non contento con la proprietà non può esserci una bugia più grande. Muo vuole più giocatori? Certo, Mourinho vuole avere cambi all'altezza in ogni ruolo, però Mourinho non è uno stronzo ha tanto rispetto per i Friedkin e per Tiago e ha accettato questo lavoro perché conosceva la situazione. Questo risultato può succedere. Però accade una volta sola nella vita. L'unico che ha colpe sono io, non la società non Tiago, non la squadra. Non pensavao un disastro così. Ho scelto io una squadra che aveva un grande rischio di perdere la partita L'ho fatto con buone intenzioni per paura di infortuni del sintentico per paura di clima, per paura di accomulazione di partita, lo fatto pensando che giochiamo con Napoli, Cagliari, Milan. La responsabilità è mia.

Stadio pieno domani?

Un'eventuale vittoria per 6-1 contro il Napoli non mi cancella niente. La prossima con il Bodo gioca la squadra di sempre, poi se si infortuna qualcuno è un peccatto. Però noi qui dentro lavoriamo tanto. Abbiamo ereditato una cicatrice emozionale legata a un record di infortuni che non ho mai visto nella mia vita. Lavoriamo tanto per questo e questa cicatrice mi ha fatto pensare che questa sia un'opportunità per far riposare la gente e di dare, a bravi ragazzi, l'opportunità di giocare. Chi ha giocato lavora, sono bravi ragazzi. Quando siamo in Ucraina, ho fatto dei cambi, ma hanno giocato tanti titolari e abbiamo vinto. A Bodo il sintentico ha spaventato tutto. Ho messo dentro pensando che avesse un equilibrio, ma questo resta nella storia della Roma e nella mia storia. Risultato negativo domani? Io non penso a un risultato negativo.

Sconfitte con Juve e Lazio. Scontri diretti preoccupanti?

Non sono d'accordo, i numero sono veri, ma non sono d'accordo che ci sia un complesso negli scontri diretti. L'unica cosa che interessa è ricordare che nelle ultime due stagioni siamo arrivati sesti e settimi. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Se miglioriamo questo e non vinciamo nessuna partita con le grandi, non è un problema. A me piace giocare con le grandi, ma è limitativo pensare in questo modo e pensare al passato. Domani giocheremo faccia a faccia contro il Napoli e cercheremo di vincere.

Spallettone, come ha detto lei, non era preoccupato della sconfitta, ma oggi ha puntualizzato che avrebbe preferito che la Roma non avesse perso così? Domani si può trasportare la rabbia della sconfitta norvegese?

Non sono scaramantico e non penso a questo tipo di situazioni. Per me è tutto molto oggettivo e pragmatico. Non mi interessa se hanno vinto in Europa e noi perso. Sono una grande squadra, con grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà difficile per noi, ma non credo semplice per loro. La Roma ha grandi giocatori e un grande allenatore. Piacere immenso di ridere e salutare Spallettone prima e dopo la partita, siamo amici. La gara di giovedì non si dimentica. Preferisco perdere quella perché non è un dramma e possiamo ancora qualificarci. Penso siamo candidati ad arrivare in fondo alla competizione. Meglio perderne una 6-1 che sei 1-0, ma non si dimentica.

Dichiarazione sulla squadra figlia del risultato?

Quando abbiamo vinto le gare in Serie A, io ho detto, scherzando, anche se io non scherzo mai. Io ho parlato di San Pietro. Un esempio, e Max non si arribbi con me. Se Chiellini è infortunato, gioca De Ligt. La nostra squadra invece in alcune posizioni manca di alternative di livello. Una cosa è una squadra, una cosa è una rosa. Stiamo costruendo una rosa, c'è bisogno di soldi, di tempo. I proprietari che stanno spendendo un sacco di soldi, merita rispetto. Io ho rispetto così come i tifosi romanisti devono rispettare e credere in quello che si sta facendo. E non parlo di me, oggi ci sono, domani c'è qualcun altro. Perché ci sono persone con le tasche piene di soldi che prendono soldi e poi spariscono e chi paga? Paga la società, paga Tiago e paga Mourinho. Se loro pensano che possono aiutarmi a gennaio o in estate io dirò grazie. Domani vedrete la panchina di domani. Non ci sono giocatori scarsi ma sono bambini di 17-18 anni.

Esterni offensivi in copertura?

Loro devono preoccuparsi con Zaniolo e Mhkitaryan. Loro sono bravi ma anche i nostri sono bravi. Certo, dobbiamo metterci umiltà così come farà Luciano con noi.