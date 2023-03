Roma, Mourinho pensa solo alla Real Sociedad

15/03/2023 19:42

Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia organizzata per presentare la gara che domani sera vedrà la Roma affrontare la Real Sociedad nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico giallorosso, José Mourinho tiene gli occhi puntati sull'impegno europeo e snobba le distrazioni rappresentate dall'arbitro Serra e da prossimo derby contro la Lazio.

Dopo il 2-0 dell'andata, la Roma punta a centrare la qualificazione ai quarti di Europa League e Mourinho non ammette distrazioni:

La prossima partita è quella più importante. Questo deve essere il nostro atteggiamento. Ci concentriamo solo su domani, che è la gara più importante della stagione. Da venerdì penseremo alla Lazio e, a quel punto, quella sarà la gara più importante. Domani giocherà la squadra che riterrò possa darci maggiori garanzie per passare il turno. Di sicuro gioca Ibanez, che all'andata era squalificato.

In merito alle possibilità di fare bene in campionato o in coppa, lo Special One torna sui problemi di rosa non lunghissima:

Non siamo né da coppa e né da campionato... siamo una squadra di professionisti che cerca sempre di fare il massimo. A volte, però, non ci riusciamo. Facciamo fatica a giocare tutte le gare delle due competizioni. Ci sono squadre che potrebbero giocare ogni due giorni e hanno 25-26 calciatori praticamente tutti sullo stesso livello e, per loro, non è un problema. Ma per noi non è così e un infortunio, una squalifica o un po’ di stanchezza diventano difficili da gestire.

Infine, sulla difficoltà che attendono la Roma nella sfida alla Real Sociedad, Mourinho rivela: