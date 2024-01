Roma, Mourinho inchioda i Friedkin e manda bordate a Mauro

04/01/2024 09:16

E' uscito dal campo stravolto e commosso: la sua Roma ha centrato i quarti di coppa Italia, dove troverà la Lazio nel derby, dopo una soffertissima rimonta ottenuta nel finale grazie a un rigore dubbio e con l'appoggio di uno stadio esaurito. Mourinho non ha più parole per i tifosi (" E' merito di questi tifosi, in tutti gli stadi del mondo, o quasi, la gente stasera avrebbe fischiato. Tu perdi 1-0 in casa fino al minuto 70 e la gente sta lì, sempre. Hanno un affetto, una tenerezza con me, come posso non emozionarmi. Ho vinto tanti titoli importanti, non ho mai avuto il livello di tenerezza e affetto con questa gente") e torna a parlare del suo contratto

"La Roma cerca altri allenatori? Non credo che sia vero perché per me magari è una parolaccia ma l'onestà e la reciprocità sono importanti. Io mi fido e non ho motivi per pensare che i Friedkin non siano onesti come sono io. Io mi fido al 100% della loro onestà, non so se mi vogliono qua, ma non credo che sia vero che parlino con altri alle mie spalle.Non avevo firmato, ma avevo dato alla Roma la mia parola: avevo un club, volevano che facessi retromarcia con la Roma, ma io non l'ho fatto. Io mi fido della loro onestà e del concetto della reciprocità”.

Poi attacca ancora Mauro che lo aveva pesantemente criticato