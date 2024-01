Roma, Lotito lancia la provocazione dopo il derby di Coppa Italia

12/01/2024 21:00

"Siamo in questo momento abbastanza contenti perché veniamo da una partita che conferma di essere la prima squadra della Capitale, non solo da un punto di vista anagrafico, ma anche sportivo. Al Campidoglio ci sentiamo a casa nostra perché riteniamo che svolgiamo un ruolo fondamentale nella Capitale e nello sport generale, portiamo avanti dei valori olimpici". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante la cerimonia per i 124 anni della Lazio presso la sala Protomoteca del Campidoglio, parlando del derby di Coppa Italia vinto contro la Roma.