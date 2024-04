Roma-Lazio, Lotito non ci sta ma manda anche un messaggio a Tudor

07/04/2024 12:32

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è ovviamente contento il giorno dopo che ha visto la Roma battere per 1-0 la sua squadra al termine di un match molto equilibrato. Il numero uno biancocelesti è tornato a palare della gara dell’Olimpico a cui sono seguite molte polemiche: “Dal punto di vista del gioco forse la Lazio avrebbe meritato il pareggio - ha detto a margine un evento politico a cui ha partecipato - Sono le prime partite per Tudor, sta studiando per capire quale è l’assetto giusto della squadra che è nelle condizioni di fare bene”. Il presidente della Lazio è intervenuto anche sugli atti di violenza che hanno preceduto il derby di ieri e che hanno tenuto la città con il fiato sospeso: “Siamo contratto la violenza e la combattiamo. Anche sono l’emblema di questa lotta. Ho messo in atto azione per reprimere e prevenire questi episodi”.