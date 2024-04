Roma, la multa per Mancini la pagano i tifosi: ecco cosa è successo

10/04/2024 09:13

Solo una multa per Gianluca Mancini per la bandiera sventolata alla fine del derby vinto dalla Roma contro la Lazio. Il difensore della Roma è stato punito con un’ammenda da 5mila euro per il suo gesto che ha fatto molto discutere. Ma i tifosi giallorossi hanno deciso di mostrare la massima solidarietà nei confronti del giocatore e hanno messo in piedi immediatamente una raccolta fondi per riuscire a pagarla. Già dalle prime ore di questa mattina la cifra per pagare la multa era stata praticamente raccolta con i tifosi che hanno messo insieme 4700 dei 5000 euro richiesti. Il giocatore probabilmente ringrazierà i tifosi per il bel gesto e insieme alla società devolverà in beneficenza il denaro raccolto.