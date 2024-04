Roma, l’esultanza di Mancini fa discutere: il timore di Carlo Verdone

L’esultanza di Gianluca Mancini alla fine del derby tra Roma e Lazio continua a far discutere. Il difensore si è lasciato decisamente prendere la mano dopo il gol che ha deciso la partita e che ha permesso al popolo giallorosso di tornare a gioire dopo molto tempo. Tra i tanti tifosi della Roma ce n’è anche uno di eccezione come il regista e attore Carlo Verdone che interviene sulla “bandiera delle polemiche” ed esprime un timore: “Sono contento e felicissimo che abbiamo vinto, solo che con quell’esultanza di Mancini alla fine, bisogna stare attenti perché si rischia di rovinare un po’ il tutto. Abbiamo vinto, è inutile mettere il coltello nella piaga un po’ troppo, ma abbiamo vinto quindi meglio così”.

