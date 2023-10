Roma, l'esito degli esami strumentali per capitan Pellegrini

09/10/2023 19:15

Non arrivano buone notizie in casa Roma sul fronte Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, uscito infortunato dal match contro il Servette dopo soli undici minuti di gioco, ha svolto gli esami clinici per accertare le sue effettive condizioni di salute. Accertamenti che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. Il giocatore di Mou non sarà a disposizione per il match contro il Monza, la gara di Europa League contro lo Slavia Praga e il big match contro l'Inter.

Il portoghese spera di recuperarlo per la sfida allo Slavia Praga in calendario il prossimo 9 novembre, ma non vuole correre alcun rischio. Anche perché il 12 novembre è in calendario il derby contro la Lazio. Al posto di Pellegrini giocherà Aouar che ha ben figurato ieri nella trasferta di Cagliari realizzando anche la rete del vantaggio su assist di Spinazzola. Arrivano buone notizie, invece, sul fronte Dybala: l'argentino avrebbe rimediato una lieve stiramento al legamento collaterale, le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana.