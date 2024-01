Roma ko nel derby, Marione: Squadra e Mourinho inguardabili, ora basta

Mario Corsi e tutti i tifosi romanisti sono su tutte le furie dopo il derby perso con la Lazio. L'ennesimo. Il popolare conduttore radiofonico ha aperto così la puntata post partita di Te la do io Tokyo, la sua trasmissione su Radio Centro Suono Sport:

Dopo questa partita abbiamo capito tutti quanti che la Roma è una squadra scarsa che sta portando giù anche Mourinho che fa delle dichiarazioni totalmente inopportune e fuori luogo sul rigore, era meglio stare zitti e chiedere scusa ai tifosi, così ha fatto peggio ed ha alimentato le prese in giro da parte dei laziali. E’ stata una partita inguardabile e brutta che la Roma non doveva perdere assolutamente, i giocatori non ci hanno messo niente, sono entrati già sconfitti in campo. L’unico che si salva ieri è stato Mancini che ha fatto una partita straordinaria, merita la fascia di capitano sia per la sua leadership che per le prestazioni importanti che sta facendo da tempo. Qualcuno della proprietà oggi deve dire qualcosa, ci devono dire cosa hanno intenzione di fare, vogliono continuare con Mourinho o lo vogliono cambiare, qualcosa devono fare, basta stare in silenzio basta. Oggi la Roma è un disastro, la colpa è di tutti, della società di Pinto di Mourinho e della squadra. Oggi Mourinho ha grandi responsabilità, dopo che perdo l’ennesimo derby non mi interessa più fare discorsi tecnici e di qualità della ros.a, premesso ciò se ai giocatori non sta più bene questo allenatore andassero da Friedkin a dirglielo ma non penso che abbiano le palle di farlo.