Roma, il gesto di Mourinho in aiuto del suo ex giocatore

02/04/2023 20:14

La Roma ha conquistato una vittoria importante contro la Sampdoria. I giallorossi hanno conquistato tre punti importanti che li tengono tra le prime quattro posizioni della classifica in vista del rush finale che determinerà le quattro squadre che avranno accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma nonostante la posta in palio e la tensione per la partita, José Mourinho sembra prestare attenzione a tutto quello che avviene all’intero dello stadio. Lo ha fatto anche oggi in difesa di Dejan Stankovic, suo ex giocatore all’epoca del Triplete dell’Inter nel 2010. Il tecnico della Sampdoria è stato anche una bandiera della Lazio e i tifosi giallorossi gli hanno dedicato qualche coro decisamente poco piacevole, al 52’ sono arrivati anche cori razzisti nei confronti dell’allenatore serbo. Ma Mourinho appena se ne è accordo, ha subito alzato il braccio verso la curva chiedendo ai suoi tifosi di fermarsi.