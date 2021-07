Roma, il dottor Alicicco svela i tempi di recupero di Spinazzola

Ci vorranno dai quattro ai sei mesi per rivedere in campo Leonardo Spinazzola. A illustrare con chiarezza i tempi di recupero dello sfortunato esterno della Roma e della Nazionale, infortunatosi nel finale del match contro il Belgio a Euro 2020, è Ernesto Alicicco, storico medico sociale della Roma.

Ecco la diagnosi del dottor Alicicco, Intervenuto a Centro Suono Sport:

“Per i tempi di recupero di Spinazzola dipende se abbia una rottura parziale o meno. È una lesione che nei calciatori si vede per fortuna poche volte, però con o senza operazione se ne vanno via dai quattro ai sei mesi. Bisogna vedere la funzionalità del tendine, se ci sia ancora o se sia scomparsa. Il calciatore infortunato deve fare una prova, poi adesso ci sono ecografie e risonanze e le diagnosi sono più precise. Una rottura totale presupporrebbe una grossa terapia di recupero per poi mettere il calciatore in campo e vedere le reazioni alla lesione. Importante è anche vedere psicologicamente come reagisce il ragazzo".

Per fortuna oggi la scienza medica ha fatto progressi:

"La chirurgia ha fatto ampi progressi, per fortuna. Una volta si sarebbe interrotta la carriera per questo tipo di infortunio. La dinamica dell'infortunio? Spinazzola ha voluto fare un gesto atletico che non gli è riuscito per come lo aveva pensato, con quel tipo di giocata è scivolato ed è successo quel che è successo. Fu così anche per Antonelli, purtroppo è una dinamica piuttosto comune”.