Roma, il derby con la Lazio si gioca anche sul mercato: l’idea di Pinto

Non solo in campo e in classifica. Ora il derby tra Roma e Lazio rischia di spostarsi anche sul mercato con le due squadre che sono interessate allo stesso giocatore: Gedson Fernandes. Il centrocampista classe 1999 del Besikas si è messo in grande evidenza in questa stagione ed ha attirato su di sé le attenzioni di tante squadre importanti anche in Premier League. La richiesta del Besiktas è di 13 milioni di euro a cui però il club turco vorrebbe aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita. Il centrocampista portoghese sembra avere le caratteristiche che Pinto e Mourinho cercano per la Roma del futuro, un giocatore di grande tecnica capace di creare anche per i compagni di squadra come dimostrano i cinque assist in stagione. Anche la Lazio ci pensa con Fernandes che sembra rispondere ai requisiti di Maurizio Sarri per la sua linea mediana.