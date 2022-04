Roma, i tifosi perseguitano il Bodø/Glimt

12/04/2022 21:43

Come riportato dalla redazione capitolina di Repubblica, i tifosi della Roma sarebbero già in pieno clima partita per la sfida decisiva contro il Bodø/Glimt in programma giovedì che mette in palio un posto nella semifinale di Conference League. I giallorossi di José Mourinho partono dalla sconfitta per 2-1 rimediata in Norvegia e dovranno vincere con due gol di scarto per qualificarsi già durante i tempi regolamentari.

Nel frattempo, con la squadra scandinava già arrivata nella Capitale (con tanto di allenamenti a Formello, casa Lazio), i tifosi della Roma hanno iniziato a "perseguitare" i giocatori avversari andando a disturbare a colpi di clacson il loro sonno sotto l'albergo prescelto per la premanenza nella Capitale. Il diktat che arriva dai social, come rivela Repubblica è chiaro: "Disturbateli dalle 23 alle 5".