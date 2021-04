Roma, gli scenari dopo la disfatta: Friedkin riflette su Fonseca

30/04/2021 11:29

Via a fine stagione, come pacificamente concordato da un pezzo, oppure addirittura subito, dopo la clamorosa figuraccia rimediata in mondovisione nella semifinale d'andata d'Europa League contro il Manchester United? A Trigoria si riflette sulla posizione di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è abituato a vivere in bilico, lo fa - in pratica - dall'inizio di questa tormentata stagione. Ora, però, il suo destino potrebbe essere segnato ancor prima della scadenza naturale di fine maggio. Ai Friedkin, infatti, non è andato giù il secondo tempo da incubo dell'Old Trafford, coi Diavoli Rossi capaci di fare il bello e il cattivo tempo contro una Roma in disarmo.

Roma, Fonseca via subito?

Non è da escludere una decisione clamorosa: l'esonero immediato di Fonseca. Non tanto - o non solo - in vista della sfida di ritorno, coi giallorossi chiamati all'impresa quasi impossibile di rimontare quattro reti a Cavani e soci, quanto soprattutto per raccogliere i cocci e provare a salvare il salvabile in campionato. Vale a dire: rintuzzare gli attacchi del Sassuolo, difendere il settimo posto e il piazzamento in Europa per la prossima stagione e - soprattutto - provare a togliersi una soddisfazione nel derby in programma tra due settimane contro la Lazio. Fonseca sembra destinato al Crystal Palace, l'era Sarri potrebbe cominciare in estate. La Roma però si gioca ancora qualcosa in questo finale d'anno e la proprietà riflette sulla soluzione migliore per dare una sterzata subito.