Roma, De Rossi recupera una pedina importante: ma c'è un'altra assenza pesante

29/02/2024 18:24

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della gara di sabato con il Monza dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra da Daniele De Rossi. La prima buona notizia per il tecnico giallorosso è il recupero di Diego Llorente, il centrale non era stato convocato con il Torino per via del trauma cranico rimediato contro il Feyenoord. Ora, però, il problema è alle spalle e contro la squadra di Palladino sarà nuovamente a disposizione. Chi, invece, era ancora assente alla ripresa degli allenamenti è Rick Karsdorp, alle prese con un problema muscolare. L'olandese resta in dubbio per la trasferta di Monza, mentre il resto del gruppo partirà. Intanto De Rossi, dopo il rientro di Smalling, sta pensando di confermare la difesa a tre vista con il Torino. Domani, durante la rifinitura, le ultime prove tattiche, prima della partenza per la Lombardia nel primo pomeriggio. In attacco torneranno Lukaku ed El Shaarawy nel tridente completato da Dybala