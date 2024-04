Roma, caso Mancini: anche Rosella Sensi prende posizione

08/04/2024 17:57

Il caso Mancini continua a tenere banco. Il gesto del difensore della Roma che ha deciso di sventolare la bandiera della Lazio con il topo continua a far discutere e sono in tanti quelli che ora chiedono una punizione per il giocatore giallorosso e della nazionale. In sua difesa si schiera invece Rosella Sensi, l’ex presidentessa è intervenuta a Radio Anch’io Sport, per parlare di questo caso e della vittoria nel derby.