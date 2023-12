Roma, brutta disavventura per Zalewski: ecco cosa sta succendo

29/12/2023 17:34

Furto a casa del calciatore della Roma Nicola Zalewski. I ladri si sono introdotti in casa attraverso una portafinestra e hanno portato via oggetti di valore e gioielli. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto ieri sera intorno alle 20 sono intervenuti i carabinieri della stazione Eur che indagano. Al momento del furto il giocatore non era in casa.

A ottobre scorso era toccato alla villa sull'Appia Antica di Chris Smalling: era già la terza volta che i ladri gli facevano visita. Tornando a ritroso tra i giocatori giallorossi vittime di furto troviamo anche Jeremy Menez, Erik Lamela, Gervinho, Radja Nainggolan ed Edin Dzeko. Ma non sono solo i giallorossi a essere presi di mira dai ladri: sempre nella Capitale, il 22 novembre scorso, era toccato a un giocatore della Lazio Mattia Zaccagni. Nella notte i ladri fanno irruzione nell'abitazione dove vive con la famiglia, in via della Camilluccia, portando via gioielli.